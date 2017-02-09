Киевский городской совет предоставил разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка Национальному мемориальному комплексу Героев Небесной Сотни - музею Революции Достоинства.
Как сообщает пресс-служба Киевсовета, за это решение проголосовали 103 депутата.
Согласно решению, предусматривается разработка проекта землеустройства для музея Революции Достоинства на Аллее Героев Небесной сотни, 3 в Печерском районе ориентировочной площадью 1,23 га.
На соответствующем земельном участке планируется строительство, эксплуатация и обслуживание мемориально-музейного комплекса.
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