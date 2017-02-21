За прошедшие сутки в зоне проведения АТО зафиксировано 74 обстрела, двое украинских военных ранены, семь – травмированы. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В начале минувших суток наблюдалось общее снижение напряженности по всей линии разграничения. Противник несколько уменьшил количество обстрелов из тяжелого вооружения, но позже снова начал использовать 120 миллиметровые минометы», - говорится в сообщении.

Так, на мариупольском направлении из минометов калибра 120 миллиметров обстреляно Новотроицкое. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия НВФ обстреливали Чермалик, Талаковку, Гнутово, Старогнатовку, Водяное, Широкино. По Водяному, Павлополю, Широкино, Новотроицкому и Гнутово вели огонь снайперы.

На донецком направлении - из минометов калибра 120 и 82 миллиметра НВФ обстреляли Новолуганское, Авдеевку, Луганское, Зайцево и Троицкое. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Авдеевку, Пески, Новоселовку, Верхнеторецкое, Каменку, Луганское, Зайцево и Желтое. По Опытному и Луганскому неоднократно вели огонь БМП противника. По Авдеевке - снайперы.

На луганском направлении - из противотанковых ракетных комплексов НВФ обстреляли Новоалександровку, а из минометов, гранатометов и стрелкового оружия и противотанковых ракетных комплексов – Новозвановку, снайперы - Станицу Луганскую и Желтое.