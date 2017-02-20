Лауреатом Шевченковской премии в категории «Литература, публицистика, журналистика» за книгу стихов «Подорожник з новими віршами» стал писатель Иван Малкович.

Об этом сообщил член Шевченковского комитета Ростислав Семкив.

Среди претендентов на премию были Виталий Портников (публицистический цикл в двух книгах: «Богородиця у синагозі» и «Тюрма для янголів»), Василий Портяк (книга «Охоронителі діви»), Андрей Содомора (книга «Поезія. Проза»), Андрей Цаплиенко (сборник рассказов «Книга змін», серия телесюжетов с линии фронта), Иван Яцканин (книги «Мить блискавки» и «Пора вузеньких вулиць»).

В номинации «Музыкальное искусство» победила Богдана Фроляк за симфонию-реквием «Праведная душе...», хоровую кантату «Колір» и музыкальное произведение «Присниться сон мені».

Премию в номинации «Визуальные искусства» получил Николай Малышко за художественный проект «Линия».

В номинации «Кино» премию получил Степан Коваль, снявший анимационный сериал «Моя країна – Україна».

Размер Шевченковской премии в 2016 году составил 192 тысячи гривен. Присуждает ее Президент Украины на основании рекомендаций Комитета премии.

В декабре прошлого года Порошенко обновил состав комитета, куда теперь входят 24 деятеля культуры и искусства. Главой комитета является писатель Юрий Щербак.