На Крещатике правоохранители на фильтрационном пункте обнаружили у молодого человека гранату РГД-5 с запалом. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«Около 11:30 во время несения службы по обеспечению правопорядка полицейские при проверке обнаружили у молодого человека в кармане гранату с запалом. Опасный предмет сразу накрыли ящиком, а территорию вокруг огородили до завершения проверки», - говорится в сообщении.

Выяснилось, что опасный предмет переносил местный житель, 1998 г.р.

На месте работают взрывотехники и следственно-оперативная группа территориального управления полиции.

Событие должным образом зарегистрировано, решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Полиция выясняет все обстоятельства.