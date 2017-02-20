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На Крещатике правоохранители на фильтрационном пункте обнаружили у молодого человека гранату РГД-5 с запалом. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«Около 11:30 во время несения службы по обеспечению правопорядка полицейские при проверке обнаружили у молодого человека в кармане гранату с запалом. Опасный предмет сразу накрыли ящиком, а территорию вокруг огородили до завершения проверки», - говорится в сообщении.

Выяснилось, что опасный предмет переносил местный житель, 1998 г.р.

На месте работают взрывотехники и следственно-оперативная группа территориального управления полиции.

Событие должным образом зарегистрировано, решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Полиция выясняет все обстоятельства.

 
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