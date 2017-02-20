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Расходы по обслуживанию государственного долга Украины в 2016 году составили 95,8 млрд грн, что на 11,3 млрд грн, или на 13,4%, больше показателя за 2015 год на уровне 84,5 млрд грн. Об этом говорится в информационных материалах Госказначейства.

Согласно документу, в том числе расходы по обслуживанию внутреннего госдолга составили 62,6 млрд грн, внешнего - 33,2 млрд грн.

По информации Госказначейства, погашение госдолга в 2016 году составило 111,4 млрд грн, что в 3,7 раза ниже показателя за 2015 год на уровне 416,6 млрд грн, сообщает УНИАН.

Также сообщается, что государственные заимствования за прошлый год составили 307,7 млрд грн, что в 1,7 раза ниже показателя за предыдущий год на уровне 514,1 млрд грн.

Госказначейство подчеркивает, что погашение госдолга и уплата процентов в 2016 году осуществлялись своевременно согласно графику Министерства финансов.

Напомним, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на конец декабря 2016 года составила 70,97 млрд долл., что на 8,3%, или на 5,47 млрд долл., больше показателя на начало прошлого года.
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