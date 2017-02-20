Электромонтажники починили линии электропередач в Авдеевке, которые были повреждены в результате обстрела 18 февраля. Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко.

«Линии электропередач в Авдеевке починены. Об этом Президенту только что доложил вице-премьер Геннадий Зубко», - говорится в сообщении.

Напомним, в связи с повреждением высоковольтной линии электропередач в результате обстрелов 18 февраля прекращено электроснабжение Авдеевки и приостановлено водоснабжение.