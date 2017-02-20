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В марте 2017 года будет произведен перерасчет размера субсидии для всех ее получателей в связи с плановым повышением цен на электроэнергии, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

В министерстве подчеркнули, что согласно правительственному постановлению № 848, субсидиантам, которым счет за отопление теплоснабжающие предприятия формируют по норме с учетом фактической температуры внешнего воздуха, будет компенсирована разница, обусловленная изменением тарифа за тепло.

Согласно этому документу в данном случае перерасчет субсидий осуществляется органами социальной защиты населения автоматически после завершения отопительного сезона без дополнительного обращения граждан.

«Например, субсидия была назначена, исходя из тарифа на тепло в октябре 29,065 грн за квадратный метр отапливаемой площади. В декабре и январе тарифы соответственно составляли 31,43 грн/кв.м и 37,27 грн/кв.м - разницу в конце отопительного сезона государство компенсирует в виде перерасчета размера субсидии», – отметили в Минсоцполитики.

В министерстве подчеркнули, что доплата будет проводиться через лицевые счета граждан в теплоснабжающих организациях, которые обязаны по результатам отопительного сезона сделать перерасчет и отразить всю необходимую информацию в платежке.

«Во всех остальных случаях, при росте тарифов на тот или иной вид коммунальных услуг, на который предоставляется субсидия, перерасчет размера безвозвратной государственной помощи осуществляется с момента изменений. То есть в марте 2017 года будет произведен перерасчет размера субсидии для всех ее получателей в связи с плановым повышением цен на электроэнергию», – сказано в сообщении.

Напомним, Кабинет Министров постановил снизить с 1 мая социальные нормативы пользования жилищно-коммунальными услугами с учетом фактического потребления энергоносителей домохозяйствами, которые устанавливаются для расчета размера субсидий.
ForUm

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