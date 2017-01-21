Минские соглашения должны быть реализованы Киевом и Донбассом, в то время как Россия выступает гарантом этого процесса и не является стороной конфликта. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью британскому телеканалу Би-би-си, передает ТАСС.

«Проблема в том, что мы не является страной, которая должна имплементировать минские соглашения. Мы – страна, которая должна гарантировать реализацию минских соглашений вместе с Францией и Германией», - сказал он.

Песков подчеркнул, что «минские соглашения должны быть выполнены Киевом и парнями на Донбассе».

Напомним, ранее Песков заявлял, что РФ не обещала Германии объявить режим прекращения огня на Донбассе, поскольку «не являются стороной конфликта», а Украине противостоят «вооруженные силы Донбасса».