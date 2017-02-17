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Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что Россия возбудила уголовные дела против 37 украинских военных. Об этом он сказал во время встречи с военными атташе.

«Речь идет не о 6, речь идет о более 30 военных, против которых возбуждены уголовные дела Следственным комитетом РФ. По нашей информации, таких 37 человек», - сказал Муженко, сообщает Укринформ.

По его убеждению, правоохранительные органы Украины должны делать тоже соответствующую работу и собирать информацию при невиновности этих военнослужащих, которые выполняют долг перед своей страной.
ForUm

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