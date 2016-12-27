27 декабря Президент Петр Порошенко подписал изменения в законодательство о работе физических лиц-предпринимателей, которые парламент принял 6 декабря, сообщает ВВС-Украина.

Согласно новым нормам, уже с 1 января все ФЛП будут вынуждены ежемесячно платить единый социальный взнос более 704 гривни, даже если не имеют никакой прибыли.

Ранее предприниматель, когда в определенном месяце имел прибыль, то платил 5% налог и ЕСВ. Если же движения средств не было, то платить не было необходимости.

Поэтому многие предприниматели держали открытые ФЛП, а платили налоги только тогда, когда имели реальные доходы.

Нововведение еще до начала действия привело к массовому закрытию ФЛП людьми, которые использовали их каждый месяц - так называемые «спящие ФЛП».

Люди выстраивались в очереди в налоговые органы, чтобы успеть закрыть СПД до 1 января и не платить 704 гривни социального взноса за «спящий ФЛП»