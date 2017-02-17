Прокуратура Нидерландов пока не может установить подлинность снимков с радаров, предоставленных российской стороной по делу о сбитом в 2014 году самолете рейса MH17, поскольку данные были высланы в нетипичном формате. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры страны.

В прокуратуре отмечают, что просили РФ предоставить снимки в формате ASTERIX, который широко используется во всем мире и позволяет провести анализ данных на предмет ошибок.

Материалы, отправленные Россией, пытались адаптировать. РФ также передала уникальное программное обеспечение, однако интерфейс был на русском языке. Следствие привлекло специалистов для перевода, что заняло длительный срок.

В то же время прокуратура Нидерландов заказала внешнюю экспертизу.

В Нидерландах заявили, что следователи намерены направить дополнительный запрос в РФ.

Напомним, Россия передала посольству Нидерландов в Москве данные о катастрофе рейса MH17 27 октября 2016 года.

Российская компания «Алмаз-Антей» заявила, что располагает первичными радиолокационными данными об обстановке в зоне падения самолета. Компания сообщила, что передала их в российские правоохранительные органы.

Международная следственная группа установила, что самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук», доставленного на Донбасс из Российской Федерации.

По данным следователей, ракета была выпущена с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории около Первомайска Донецкой области.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.