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В ночь на четверг, 16 февраля, члены незаконных вооруженных формирований вновь нанесли артудары по жилищному сектору в старой части Авдеевки. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

«Под огнем оказался район, расположенный недалеко от промышленной зоны. В результате разрывов снарядов по улице Леваневского, Соборной, Лермонтова осколками были повреждены 8 домов местных жителей. Значительный ущерб нанесен крышам домов, стенам и окнам», - говорится в сообщении.

По улице Колосова в результате прямого попадания полностью сгорел частный дом.

По предварительной информации, люди не пострадали.

Следственно-оперативная группа полиции находится на месте происшествия, оказывает помощь мирным жителям и документирует последствия обстрела.

По всем фактам Авдеевским отделением полиции возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.

 
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