Сегодня, 16 февраля, в зоне проведения антитеррористической операции трое украинских военных погибли, четверо – ранены, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Отмечается, что с начала суток по состоянию на 18:00 в общем зафиксировано 35 обстрелов.

«На донецком направлении из минометов различных калибров российско-оккупационные войска обстреливали Авдеевку, Каменку, Пески, Зайцево, Верхнеторецкое. Из гранатометов и стрелкового оружия опять же – Каменку, Зайцево, Авдеевку, Пески. По Зайцево огонь вел снайпер», – говорится в сообщении.

На луганском направлении, по данным штаба, из 120 и 82-миллиметровых минометов НВФ обстреляли Крымское. Из гранатометов и стрелкового оружия - Лобачево и Новоалександровку.

На мариупольском направлении из 120-миллиметровых минометов захватчики обстреливали Широкино, а из гранатометов и стрелкового оружия – Марьинку, Новоселовку, Водяное, Лебединское, Широкино, Павлополь, Гнутово. По Широкино вели огонь БМП противника. Из противотанковых ракетных комплексов обстреляли Богдановку.

Напомним, за минувшие сутки, 15 февраля, в зоне проведения АТО зафиксировано 49 обстрелов, один военный погиб, трое ранены и еще один травмирован.