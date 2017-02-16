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За минувшие сутки в зоне проведения АТО зафиксировано 49 обстрелов, один военный погиб, трое ранены и еще один травмирован. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на мариупольском направлении из минометов и БМП НВФ обстреливали Водяное. Из БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Широкино, Гнутово, Водяное, Павлополь. По Новотроицкому огонь вел снайпер.

На донецком направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов обстреливали наши позиции в районе Авдеевки, Опытного и Новоселовки Второй, а из гранатометов - Зайцево и Пески.

На луганском направлении из минометов и гранатометов НВФ обстреляли Крымское, Новоалександровку и Новозвановку. Снайпер НВФ вел огонь по нашим позициям вблизи Лобачевого.
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