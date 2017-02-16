Прокурор обжалует решение Печерского райсуда о закрытии производства в отношении народного депутата Украины Сергея Лещенко. Об этом сообщает управление по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

В ведомстве напомнили, что суд 15 февраля вынесен постановление о закрытии административного дела по протоколу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в отношении Лещенко за совершение правонарушения, связанного с коррупцией, предусмотренного ч. 1 ст. 172-5 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

«Исходя из практики Европейского суда по правам человека, стандарты, которые устанавливаются на производства по уголовным производствам, должны распространяться и на административные. То есть порядок исследования доказательств, их оценка судом по административным делам должен пройти полную процедуру, как по уголовным производствам», - пояснили в ГПУ.

Вместе с тем, по данным ведомства, судом необоснованно отклонено ходатайство прокурора, который участвовал в рассмотрении дела судом, материалы дела не изучены, допущено нарушение процесса, что дает основания обращаться в апелляционный суд города Киева с апелляционной жалобой.

«В настоящее время Генпрокуратурой готовятся материалы для реализации права на апелляционное обжалование незаконного, по мнению прокуратуры, решение суда», - резюмировали в ГПУ.

Напомним, 15 февраля нардеп сообщил в Facebook, что дело о покупке им квартиры в центре Киева закрыто в связи с отсутствием состава правонарушения.