Полиция Малайзии объявила о задержании второй подозреваемой в убийстве старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына - Ким Чон Нама, сообщает ВВС.

Как сообщил генеральный инспектор полиции страны Халид Абу Бакар, у подозреваемой индонезийский паспорт на имя Сити Айши, на момент задержания она была одна.

Южнокорейский телеканал «Чосун» сообщил, что Ким Чон Нам был отравлен с помощью игл с ядом. В репортаже говорилось, что в аэропорту Куала-Лумпура на него напали две женщины, после чего скрылись с места преступления.

В среду была задержана первая подозреваемая - судя по документам, это 18-летняя гражданка Вьетнама. Предположительно, ее сняла одна из камер видеонаблюдения в Куала-Лумпуре. На распространенном малазийский полицией фото - женщина в футболке с надписью LOL.

Сейчас полиция Малайзии ищет еще нескольких иностранных граждан, которые, по словам властей, могут быть причастны к гибели 45-летнего Ким Чон Нама.

На данный момент завершено патологоанатомическое обследование тела умершего, но результаты вскрытия не объявляются.

Многие южнокорейские СМИ придерживаются версии, что за убийством Ким Чон Нама стоит Пхеньян.

Напомним, старший брат северокорейского лидера Ким Чен Ына - Ким Чон Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля.