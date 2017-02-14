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Брат северокорейского лидера Ким Чен Ына убит в Малайзии. Об этом со ссылкой на агентство Yonhap из Южной Кореи сообщает Independent.

По данным источника, в аэропорту Куала-Лумпур что две неизвестные женщины укололи Ким Чен Нэма отравленной иглой. Они скрылись с места преступления, сообщает УНИАН.

Источник Reuters в южнокорейском правительстве сообщил, что Ким Джон Нэм, предположительно, был убит.

Как известно, брат северокорейского диктатора скрывался в Малайзии после того, как был казнен его дядя Джен Сон-Таек. Старший сын Ким Чен-Ила пережил покушение в Макао, когда в 2011 году был убит его отец.

Ким Джон Нэм претендовал на кресло Верховного лидера КНДР, но попал в немилость после того, как был задержан при попытке въехать в Японию по поддельному паспорту вместе с двумя женщинами и ребенком. Тогда он сказал, что хочет посетить Диснейленд.
ForUm

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