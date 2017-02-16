Официальный представитель Пентагона Кортни Хиллсон заявила, что Вашингтон по-прежнему настроен оказывать содействие Киеву в наращивании военного потенциала. Об этом говорится в сообщении ведомства, информирует 112 Украина.

Отмечается, что первый замминистра обороны США Боб Уорк провел встречу с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, в рамках которой США выразили готовность продолжать оказывать помощь Киеву для наращивания военного потенциала.

«Уорк подчеркнул, что США по-прежнему настроены на серьезную поддержку независимости и территориальной целостности Украины, а также наращивание потенциала украинских вооруженных сил. Помимо этого, он призвал Украину сохранять приверженность проведению реформ, после которых может увеличиться эффективность ее оборонных предприятий», - сказал официальный представитель Уорка.

Напомним, президент США Дональд Трамп ожидает, что Россия займется деэскалацией в Украине и вернет Крым.