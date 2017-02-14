В период с 18 по 22 февраля – в дни чествования памяти Героев Небесной Сотни – полицию Киева планируют перевести на усиленный вариант несения службы. Об этом сообщает департамент коммуникации Нацполиции Украины.

Кроме того, с целью обеспечения общественного порядка и безопасности граждан в территориальных подразделениях планируют при необходимости развернуть деятельность оперативных штабов. В их состав войдут представители полиции, Национальной гвардии, ГосЧС, а также местных властей.

В Киеве на службу выйдут более шесть тысяч правоохранителей.

«Полиция планирует принимать превентивные меры – осуществлять проверку документов, досмотр вещей, а при необходимости – ограничивать доступ на отдельные участки», - говорится в сообщении.

Правоохранители обращаются к организаторам и участникам массовых мероприятий – с пониманием отнестись к работе по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан, соблюдать требования законодательства и избегать конфликтных ситуаций и провокаций.