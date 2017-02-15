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Генеральный прокурор Юрий Луценко намерен внести в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности трех народных депутатов, которых подозревают в неуплате налогов. Об этом он заявил во время совещания в Генпрокуратуре.

По словам Луценко, Государственная фискальная служба обнаружила неуплату налогов этими депутатами, проанализировав их электронные декларации.

«Наконец мы получили от ГФС ответ о проведенной внеплановой проверке трех народных депутатов из 17 представленных, по которым установлена неуплата налогов соответственно 60, 50 и 40 тысяч гривен», – сказал он.

Луценко добавил, что представление на этих трех депутатов в Верховную Раду он внесет в ближайшее время, сообщает «Украинская правда».

«Вариантов развития событий два. Первый – Верховная Рада дает разрешение на привлечение к уголовной ответственности, предусматривающий до 3 лет тюрьмы, или эти народные депутаты платят соответственно 50, 60 и 40 тысяч гривен, чем 212 статья исчерпывается», – сказал он.

Луценко добавил, что это лишь первые три нардепа из «первой партии 17-ти, которую мы направили на проверку».

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины по состоянию на 23 января расследовало 25 уголовных производств по сведениям, указанным в электронных декларациях.
ForUm

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