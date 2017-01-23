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Национальное антикоррупционное бюро Украины по состоянию на 23 января расследует 25 уголовных производств по сведениям, указанным в электронных декларациях, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

Они касаются действий 24 человек: 14 - судей, 6 - народных депутатов Украины, 2 - председателей райгосадминистраций, 1 - заместителя председателя областного совета, 1 - руководителя центрального органа исполнительной власти.

В НАБУ подчеркнули, что детективы Бюро зарегистрировали еще три уголовных производства по результатам анализа сведений, внесенных в электронные декларации. Все они касаются служителей Фемиды. Два из этих производств начаты по факту внесения недостоверных сведений (ст.366-1 Уголовного кодекса Украины), одно - по факту незаконного обогащения (ст.368-2 УК Украины).

Напомним, 17 ноября прошлого года Бюро зарегистрировало первые три уголовных производства по фактам незаконного обогащения (ч. 2 и ч. 3 ст. 368-2 УК Украины) на основании анализа сведений, приведенных в электронных декларациях. Два производства открыты в отношении народных депутатов Украины и одно – представителя судебной ветви власти.

 
ForUm

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