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Генеральный секретарь Организации североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что Альянс изучает возможности дополнительного усиления присутствия в регионе Черного моря. Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе.

Столтенберг отметил, что НАТО уже увеличило свое присутствие на юго-восточных рубежах Альянса, в том числе, в Румынии.

«И мы приняли решение о дальнейшем увеличении», – сказал глава Альянса и добавил, что сейчас НАТО находится в процессе создания новой базы в Румынии, что должно увеличить присутствие многонациональной бригады в Румынии, сообщает УНИАН.

«Мы также изучаем другие элементы усиления присутствия в регионе Черного моря и в Румынии. Мы увеличили количество визитов в порты, тесно взаимодействуем с Румынией и другими странами на юго-востоке Альянса относительно того, как мы можем дополнительно увеличить наше присутствие», – заявил Столтенберг.

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что расходы на оборону стран Североатлантического альянса (без учета США) за прошлый год возросли на $10 млрд. 
ForUm

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