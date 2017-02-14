Расходы на оборону стран Североатлантического альянса (без учета США) за прошлый год возросли на $10 млрд. Такую сумму озвучил перед началом встречи министров обороны членов НАТО в Брюсселе генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг, сообщает LIGA.net.

«Расходы на оборону увеличились 3,8% среди европейских союзников и Канады. Это значительно больше, чем мы рассчитывали, - примерно 10 миллиардов долларов», - сказал он.

По словам генсека НАТО, «жизненно важно» сохранить такую тенденцию в будущем «для усиления обороны».

Также Столтенберг отметил, что путь к тому, чтобы все страны блока начали выделять по меньшей мере два процента от своего показателя ВВП на оборону - «неблизкий», так как на сегодня только пять государств Альянса достигли этого показателя.

Страны Балтии и Румыния приближаются к 2% от ВВП на оборонные расходы, уточнил он.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США всецело поддерживают НАТО, однако предупредил членов Североатлантического альянса о необходимости выплачивать положенный взнос.