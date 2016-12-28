Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приняла решение о введении антидемпинговых пошлин на импорт российских удобрений. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

В МЭРТ отметили, что результаты антидемпингового расследования относительно импорта в Украину некоторых видов азотных удобрений происхождением из Российской Федерации свидетельствуют о наличии факта демпинга. Также выводы расследования свидетельствуют о том, что импорт российских удобрений в Украину по демпинговым ценам наносит ущерб отечественным производителям химических удобрений и несет угрозу продовольственной безопасности Украины.

«Учитывая то, что Российская Федерация является основным поставщиком удобрений в Украине (80-90% от общего объема), импорт удобрений по демпинговым ценам ставит украинских аграриев в опасную зависимость от их поставок в будущем. Непредвиденное прекращение поставок российских удобрений в одностороннем порядке может стать еще одним инструментом агрессии Российской Федерации против Украины в торговой сфере», - говорится в сообщении.

В то же время члены МКМТ отмечают, что основными потребителями российских удобрений являются сельхозпроизводители и необходимо учитывать их позицию при введении антидемпинговых мер. Поэтому в целях обеспечения продовольственной безопасности существует настоятельная необходимость принятия мер по диверсификации поставок удобрений в Украину (из Китая, стран Ближнего Востока, США и других).

Также в ближайшее время правительство направит на рассмотрение народных депутатов законопроект о мерах по диверсификации поставок удобрений путем снижения ставок ввозной пошлины на наиболее востребованные виды удобрений (нитрат аммония, карбамид, КАС).

«До принятия Верховной Радой законопроекта предлагается временно отсрочить введение антидемпинговых мер в отношении импорта удобрений из Российской Федерации, во избежание возможных негативных последствий для аграрного комплекса, связанных с их действием. В ближайшее время в МКМТ будет направлено обращение в Минагрополитики о приостановлении принятых мер для рассмотрения до вступления решения в силу», - подытожили в министерстве.