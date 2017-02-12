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НАТО обвинила Россию в усилении дезинформационной кампании против альянса после аннексии украинского Крыма.

«НАТО столкнулось с существенным ростом объемов российской пропаганды и дезинформации с момента незаконной аннексии Крыма», - заявила представитель НАТО Оана Лунгеск, сообщает УНИАН.

По ее словам, специальный сайт альянса зарегистрировал 32 российских мифа о НАТО, которые систематически используются в материалах пропагандистских каналов Sputnik, RT и ряда других СМИ, подконтрольных Кремлю Лунгеску привела в пример недавнюю публикацию российского сайта life.ru смонтированной аудиозаписи голоса генсека НАТО Йенса Столтенберга и российского пародиста, изображавшего президента Украины Петра Порошенко, который якобы общался с ним по телефону.

«Этого звонка никогда не было, это вопиющий случай дезинформации», - подчеркнула она.

Среди прочего Лунгеску также рассказала о публикации Sputnik, RT и других российских сайтов 2016 года, в которой говорилось о пожаре на базе НАТО в Измире, названном саботажем после попытки госпереворота в Турции.

«Мы связались со Sputnik, RT и другими, чтобы поправить информацию, поскольку пожар возник в лесу на расстоянии от базы, не имея к ней никакого отношения», - отметила представитель НАТО. Российские государственные СМИ отрицают, что выступают пропагандистской рукой Кремля. По их словам, они представляют альтернативную точку зрения, которая игнорируется западными СМИ.
ForUm

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