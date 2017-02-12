Вчера, 11 февраля, в Соломенском районе Киева вблизи станции Пост-Волынский столкнулись два грузовых железнодорожных поезда
В состав вагонов из цистерн, стоявший в железнодорожном отстойнике, задом въехал зерновой состав, двигавшийся со стороны Вишневого, сообщает Эспрессо.
В результате сошли с рельсов и получили разной степени повреждения 6 зерновых вагонов и 1 цистерна. Два грузовых железнодорожных состава были пустыми. К счастью пострадавших нет.
По предварительной информации причиной аварии могло стать то, что состав с цистернами стоял очень близко к стрелочным переводам.
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