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За минувшие сутки в районе проведения антитеррористической операции зафиксировано 59 обстрелов, двое украинских военных ранены, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«На Мариупольском направлении из минометов обстреляли наши позиции в районе Красногоровки и Павлополя. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Новотроицкое, Гнутово, Павлополь, Широкино, Лебединское, Водяное. По Широкино и Красногоровке огонь вели БМП противника», –говорится в сообщении.

На донецком направлении, по данным штаба, противник обстреливал из минометов различных калибров Каменку, Зайцево, Авдеевку, Пески и Новоселовку Вторую, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Зайцево, Пески, Авдеевку, Опытное и Троицкое. По нашим позициям в районе Луганского огонь вел снайпер.
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