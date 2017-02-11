также в разделеМир
Филиппины тряхнуло, есть жертвы 28
Власти Мексики призвали своих граждан быть осторожными в США 25
Сегодня мир отмечает День больного 25
Турция: РФ знала координаты погибших при авиаударе военных 90
В Панаме задержали владельцев Mossack Fonseca 60
Президент Эстонии: Россия пытается всех настроить друг против друга 38
СМИ: Путин много лет отправлял в ЕС агентов ФСБ под видом беженцев 35
Стена Трампа обойдется в $21,6 миллиарда 34
СМИ: Советник Трампа дал РФ сигнал, что часть санкций могут отменить 1009
Россия убила троих турецких военных в Сирии 144
На французской АЭС произошел взрыв, есть пострадавшие 127
Красный Крест сворачивает деятельность в Афганистане 23
В Афганистане убили сотрудников Красного Креста 134
Палата общин окончательно приняла акт о начале Brexit 29
Российский суд дал Навальному пять лет условно 41
В США предложили требовать пароли от соцсетей при получении визы 44
Трамп заверил Эрдогана в поддержке 78
Байден определился с дальнейшим местом работы 119

Центризбирком Турции объявил, что 16 апреля в стране пройдет референдум по поправкам к конституции, на котором будет решаться вопрос введения президентской формы правления.

Как отметил глава центризбиркома Сади Гювен, на подготовку референдума и агитационную кампанию отводится 60 дней, сообщает «Русская служба ВВС».

Инициировала законопроект о внесении поправок в действующую конституцию правящая в Турции Партия справедливости и развития (ПСР).

Сторонники изменения конституции говорят, что это упростит систему управления страной.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о необходимости подобной реформы еще два года назад, вскоре после своего избрания президентом.

Основные оппозиционные партии выступают против подобных изменений конституции.

Противники этой инициативы заявляют, что изменение конституции приведет к тому, что все бразды правления окажутся в руках одного человека, и ссылаются на массовые аресты, прошедшие после попытки июльского переворота прошлого года, как на пример того, что это может означать на практике.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Ботинки зимние