Президент Петр Порошенко заверяет, что Украина способна защитить себя от любого агрессора, даже России.

Об этом он заявил во время открытия новой поликлиники Коломыйской центральной районной больницы, сообщает УНИАН.

«Последние копейки весь украинский народ отдавал на то, чтобы построить новую, сильную, мощную армию, и нам это удалось, и последние события в Авдеевке ярко это продемонстрировали. Огненный шквал крупнокалиберной артиллерии, систем залпового огня БМ 21 «Град», которые били и по позициям наших воинов и по мирным домам Авдеевки... Ничего у них не получилось. Железная, как они называют, «черная» 72-га бригада продемонстрировала лучшие особенности украинских Вооруженных сил», - подчеркнул Порошенко.

По словам Президента, «когда Украина объединена, она способна защитить себя от любого агрессора, даже РФ, которая имеет самую большую и самую сильную армию на континенте, выделяет в 10 раз больше военного бюджета и выделяла во все времена своего существования».

«Нашим боевым духом мы их остановили, освободили две трети Донбасса, обеспечили восстановление инфраструктуры и проведение мощнейших реформ», - сказал Порошенко.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что Украина не ожидает военной помощи от западных партнеров.