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Европейский Союз готов выделить Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро в ближайшие недели после того, как правительство подаст в Верховную Раду законопроект касательно отмены моратория на экспорт леса.

Об этом заявил президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на брифинге после встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, сообщает 112 Украина.

«Мы знаем, что готовится законопроект о древесине и мне кажется, что этого достаточно для того, чтобы выделить 600 млн евро. Это будет сделано в ближайшие недели», - сказал Юнкер.

Напомним, ранее в Администрации Президента Украины заявляли, что отмена моратория на экспорт необработанной древесины (кругляка) была одним из условий получения следующего транша финансовой помощи от ЕС на €600 млн.

В Представительстве Евросоюза в Украине заявили, что ЕС выступает против нынешнего запрета на экспорт леса-кругляка, потому что он противоречит международным обязательствам Украины и не предотвращает незаконную лесозаготовку и контрабанду древесины. 
ForUm

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