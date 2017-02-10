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Главаря батальона НВФ «Сомали» Михаила Толстых «Гиви» могли ликвидировать из-за того, что он знал, кто сбил малайзийский самолет Boeing рейса MH17 над Донбассом.

«Гиви» якобы знал, кто сбил пассажирский самолет, летевший рейсом MH17, и откуда террористы получали оружие, заявил немецкому изданию Bild один из жителей оккупированного Луганска, сообщает УНИАН

Но Кремль сразу же опроверг эту версию. «Теперь он уже никогда не расскажет об этом. А вот если бы его захватили...», - отмечается в статье. 

В публикации говорится, что «Гиви» знал людей, причастных к уничтожению малайзийского Boeing.  Между тем «более вероятна версия о том, что Кремль попросту убрал еще одного посвященного в российское вмешательство на востоке Украины», отмечается в публикации.

Напомним, «Гиви» был убит в Донецке 8 февраля.

На данный момент существуют две версии убийства. По одной из них, в кабинете «Гиви» было заложено взрывное устройство, по другой – по зданию был произведен выстрел из РПО «Шмель».

Как известно, «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная следственная группа установила, что самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук», доставленного на территорию Донбасса из Российской Федерации. 
ForUm

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