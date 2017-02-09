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Старобельский районный  суд Луганской области разрешил экс-председателю фракции Партии регионов в Верховной Раде Александру Ефремову покинуть камеру и сидеть возле своих защитников во время судебного процесса. Об этом рассказал адвокат Андрей Смирнов.

«Мера пресечения в отношении его действует. Мы внесли ходатайство о его немедленном освобождении из клетки, в нашем случае – это стеклянный бокс, на время слушания дела в судебном заседании, чтобы он находился рядом со своими адвокатами», – рассказал Смирнов, сообщает РБК-Украина.

Напомним, суд продлил содержание под стражей Ефремова до 17 марта.
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