Информация об избиении известного вратаря киевского Динамо Виктора Чанова не соответствует действительности. Об этом заявила его невестка Ирина.

«На правах невестки, но мы были друг для друга дочка и папа! Виктор Викторович ушел. Точка. Конец предложения! Если есть среди моих друзей журналисты, пожалуйста, не верьте слухам, что избили и не пишите ложную информацию!» - написала она в Facebook.

При этом Чанова призвала уважать память легендарного футболиста.

Напомним, 8 февраля бывший вратарь сборной СССР и киевского «Динамо» скончался в возрасте 57 лет.

СМИ со ссылкой на источники сообщали, что 20 января на Чанова было совершено нападение в окрестностях Киева.