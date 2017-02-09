также в разделеОбщество
«Киборг» Кузьминых: Украине не было смысла убивать «Гиви» 7
Под Ратушу во Львове принесли шины и бочки 51
Россиянин из «ДНР» получил 11 лет тюрьмы 14
НАБУ: Руководство «ОГХК» хотело приватизировать предприятие 9
Суд разрешил задержать Захарченко 159
УПЦ помогла воинам и пострадавшим в зоне АТО за год на 12,8 миллиона 10
ГосЧС предупреждает об усилении морозов 42
Спасатели нашли заблудившихся в Карпатах туристов 67
Чехия вдвое увеличила квоту на работников из Украины 72
В 4 областях Украины ограничено движение 27
СМИ: Чанов перед смертью был жестоко избит 260
Новый глава Нацполиции прокомментировал трагедию в Княжичах 49
Князев отказался говорить о квартирах бывшей жены 69
Суд оставил Безъязыкова под стражей 45
НВФ обстреляли Авдеевку из танков 36
8 февраля. Картина дня 66
Членов истребительных батальонов НКВД могут лишить ветеранских пенсий 138
Порошенко наградил бойцов 72-й бригады и ГосЧС за защиту Авдеевки 37

Информация об избиении известного вратаря киевского Динамо Виктора Чанова не соответствует действительности. Об этом заявила его невестка Ирина.

«На правах невестки, но мы были друг для друга дочка и папа! Виктор Викторович ушел. Точка. Конец предложения! Если есть среди моих друзей журналисты, пожалуйста, не верьте слухам, что избили и не пишите ложную информацию!» - написала она в Facebook.

При этом Чанова призвала уважать память легендарного футболиста.

Напомним, 8 февраля бывший вратарь сборной СССР и киевского «Динамо» скончался в возрасте 57 лет.

СМИ со ссылкой на источники сообщали, что 20 января на Чанова было совершено нападение в окрестностях Киева.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

57
Теги
Ботинки зимние