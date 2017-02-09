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Скончавшийся 8 февраля вратарь киевского «Динамо» Виктор Чанов, был жестоко избит.

Об этом сообщает Спорт Экспресс.

По данным издания, нападение на Чанова было совершено в окрестностях Киева 20 января.

Неизвестные остановили его автомобиль и нанесли многочисленные повреждения, повлекшие черепно-мозговую травму. На следующий день Чанову была сделана сложная операция.

8 февраля бывший вратарь сборной СССР и киевского «Динамо» скончался в возрасте 57 лет.
ForUm

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