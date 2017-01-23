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Народный депутат Украины Антон Геращенко заявил, что покушение на него и убийство журналиста Павла Шеремета планировались одним центром в РФ. Об этом он сказал на брифинге, сообщает 112 Украина.

«На сегодняшний момент, судя по почерку и подготовке террористического акта по моей ликвидации, следователи считают, что на 99,9% террористический акт и убийство известного журналиста Павла Шеремета в июле 2016 года было направлено и реализовано из этого же диверсионно-террористического центра на территории РФ», - сказал он. 

Напомним, 20 января СБУ заявила о предотвращении попытки покушения на жизнь народного депутата Антона Геращенко. По данным ведомства, операция по физической ликвидации народного депутата планировалась, готовилась и контролировалась с территории Российской Федерации.

Журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля 20 июля 2016 года в Киеве.
ForUm

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