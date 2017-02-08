Следствие продолжает рассматривать четыре версии убийства журналиста Павла Шеремета, но версия профессиональной деятельности является приоритетной. Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и начальник Главного следственного управления, заместитель главы Национальной полиции Александр Вакуленко сказали на пресс-конференции.

«Как уже неоднократно сообщалось, следствие с самого начала рассматривало четыре основные версии мотивов преступления, и все они по-прежнему остаются в разработке. В том числе отдельным блоком мы выделяем блок, и следствием изучается журналистская и оппозиционная деятельность Павла Шеремета в России и Беларуси», - сказал Аваков.

По его словам, за период следствия проведен целый ряд следственных действий, опрошена тысяча человек, продолжают изучаться 150 террабайт видеозаписей с камер наблюдения, обрабатываются сотни тысяч соединений мобильной связи. Также он сказал, что были назначены 16 комплексных экспертиз, 9 из которых уже завершены.

В свою очередь Вакуленко сказал, что в первую очередь как приоритетная рассматривается версия профессиональной деятельности Шеремета как журналиста на территории Украины и ее пределами, сообщает УНИАН.

«Действительно, говоря о версии, следствие рассматривает, прежде всего, профессиональную деятельность в Украине», - сказал Вакуленко. Он сказал, что заслуживают внимания те журналистские расследования Шеремета, которые не были завершены. «Также рассматривается версия: профессиональная деятельность журналиста за пределами Украины. Всем известно, что публикации Шеремета как журналиста и выпуск его программы имели критический характер действующей власти, как в Республике Беларусь, так и в Российской Федерации», - сказал Вакуленко.

Кроме того, он отметил: «Критические выступления и озвучивание позиции по экспансии Российской Федерации в Чечне, Грузии и Украине рассматриваются также как версия профессиональной деятельности журналиста за пределами Украины».

Также Вакуленко обратил внимание на неоднократно озвучиваемые версии, касающиеся «ошибки в объекте» и «конфликтных ситуаций в личной жизни».

«Хочу сказать, что за время расследования последние две версии отработаны и на сегодняшний день они не являются приоритетными в следствия. В первую очередь, рассматривается приоритетной все же версия профессиональной деятельности Шеремета как журналиста, как на территории Украины, так и за ее пределами», - отметил Вакуленко.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.