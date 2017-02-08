В «ДНР» заявили о причастности советника главы МВД Украины Зоряна Шкиряка к убийству командира подразделения «Сомали» Михаила Толстых (позывной «Гиви»).

Об этом сказал «замкомандующего оперативным командованием» «ДНР» Эдуард Басурин, сообщает ДАН.

«По косвенным доказательствам можно смело утверждать, что данная трагедия организована украинскими спецслужбами. Не исключаем причастность к данному теракту советника министра внутренних дел Украины Шкиряка», — сказал он.

Напомним, командир подразделения «Сомали» НВФ «ДНР» Михаил Толстых (позывной «Гиви») был убит сегодня утром в Донецке.