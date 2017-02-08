также в разделеЭкономика
Кабмин передумал разрешать приватизацию ГПЗКУ 20
НБУ в 5 раз повысил лимит покупки банками валюты на межбанке 30
Госстат: В 2016 году в Украине замедлилась инфляция 22
ЕС отменил пошлину на украинские стальные канаты, действовавшую 19 лет 39
Гройсман переживает, что цены могут «съесть» зарплаты украинцев 164
Инфляция в январе составила 1,1% 27
Кабмин ввел новые соцнормативы, чтобы экономить на получателях субсидий 112
Гройсман: Украина экономически поднимается с колен 46
Гройсман анонсировал проведение пенсионной реформы в этом году 416
В офисе «Укргаздобычи» проходят обыски 46
Рева: От массового закрытия ФЛП бюджет ничего не потерял 33
Все решения по «Укрзализныце» теперь будет принимать Кабмин 113
На финансовом рынке Украины остается пять проблемных банков 114
Насалик: Украина не закупает уголь из зоны АТО по цене Ротердам+ 91
Кабмин снизил соцнормативы на тепло, газ и электроэнергию 1002
В Украине могут начаться веерные отключения электричества из-за блокады Донбасса 202
НБУ прогнозирует стабильность курса гривни в 2017 году 48
Убыток банковской системы Украины в 2016 году стал самым большим в истории 103

Кабинет Министров Украины на своем заседании в среду, 8 февраля, одобрил обновленную концепцию управления государственными финансами, предусматривающую введение среднесрочного бюджетного планирования сроком на три и более лет. Документ представил министр финансов Украины Александр Данилюк. 

Он подчеркнул, что документ является системным и стратегически важным, поскольку вводит практику принятия среднесрочных бюджетных деклараций, меняет политику управления госдолгом в сторону его уменьшения в среднесрочной перспективе до 60% ВВП, сообщает УНИАН

«Важно, чтобы этот документ стал реальным. Мы уже подготовили план действий, который в течение недели разошлем по всем органам власти», - сказал Данилюк, добавив, что Минфин уже ожидает от органов власти прогнозных данных и планов по 2017 году и на среднесрочную перспективу. 

Комментируя необходимость принятия документа, премьер-министр Владимир Гройсман отметил: «Это важная стратегия. Тут есть конкретные шаги, которые позволят эффективно использовать миллиарды госбюджета».

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги
Ботинки зимние