Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора условились предусмотреть в ближайшее время контакты глав внешнеполитических ведомств и помощников лидеров в «нормандском формате». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Путин привлек внимание Меркель к данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а также к заявлениям официальных представителей Киева, свидетельствующих о попытках украинских силовиков военным путем изменить ситуацию на линии соприкосновения в свою пользу. Налицо явное стремление киевских властей сорвать реализацию Минских договоренностей, а также использовать «нормандский формат» для прикрытия своих деструктивных шагов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин и Меркель высказались в пользу незамедлительного восстановления режима прекращения огня и поддержали в данном контексте усилия Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

«Условлено наращивать дипломатические усилия в целях содействия мирному урегулированию украинского кризиса. В частности, имеется в виду предусмотреть в ближайшее время контакты министров иностранных дел и помощников лидеров в «нормандском формате», а затем продолжить обсуждение ситуации на высшем уровне», - отметили в пресс-службе Кремля.

По чьей инициативе состоялся разговор, не указывается.

Напомним, ранее на фоне обострения в Авдеевке пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия и Украина не находятся в состоянии конфликта.