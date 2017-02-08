Сотрудники Службы безопасности Украины и Генпрокуратуры проводят обыски в офисе компании «Укргаздобыча». Об этом сообщает 112 Украина.
«В настоящее время проводятся обыски в «Укргаздобыче». По неофициальной информации, обыски проводят ГПУ и СБУ», - говорится в сообщении.
Согласно информации, по кабинетам компании ходят силовики в масках. Пока неизвестно, в рамках каких уголовных дел ведутся следственные действия.
На 11:00 запланирован брифинг руководителя «Укргаздобычи».
Напомним, в конце января Соломенский районный суд Киева арестовал бывшего первого заместителя председателя правления «Укргаздобычи» Александра Сомова с правом внесения залога в размере 50 млн грн.
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