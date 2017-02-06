Россия и Украина не находятся в состоянии конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Между Украиной и Россией нет конфликта. Донбасс - это исключительно внутриукраинский конфликт», - сказал представитель Кремля, комментируя сообщение Белого дома по итогам телефонного разговора президентов США и Украины - Дональда Трампа и Петра Порошенко.

Пресс-служба Белого дома, в частности, сообщала, что Трамп в ходе телефонных переговоров с Порошенко обсудил «ряд вопросов, в том числе длящийся на протяжении долгого времени конфликт Украины с Россией».