В Винницкой области в связи с ухудшением погодных условий ограничено движение для грузовых транспортных средств по автомобильной дороге М-21 Житомир - Могилев-Подольский на участке км 131 - 230 (участок от Винницы до Могилев-Подольского), сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог в области.

Отмечается, что по состоянию на 8:00 7 февраля имеют место значительные препятствия для дорожного движения в виде снежных заносов и гололеда на проезжей части автомобильной дороги М-21, которые возникли в результате значительного ухудшения погодных условий (сильный снегопад, порывистый ветер 20-25 м/с) на территории области.

«В связи с дальнейшим ухудшением погодных условий (усиление снегопада, снижение температуры, сильный ветер) ситуация которая сложилась, может вызвать возникновение транспортных заторов на участках с тяжелыми условиями движения (подъемы значительной протяженности), привести к остановке отдельных транспортных средств на участках дорог вне населенных пунктов, что будет угрожать жизни и здоровью людей, которые в них передвигаются», – сказано в сообщении.

Как сообщал ForUm, ранее временное ограничение движения крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта было введено в Черкасской, Киевской, Хмельницкой и Закарпатской областях.