В связи с резким ухудшением погодных условий в четырех областях Украины введено временное ограничение движения крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на информацию Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор»).

Так, в Черкасской области с 10:30 6 февраля введено временное ограничение движения крупногабаритного и тяжеловесного транспорта в связи с резким ухудшением погодных условий на автомобильных дорогах области общего пользования, а именно:

М-05 Киев - Одесса (км 143 + 028 - км 274 + 360);

Н-01Киив - Знаменка (км 123 + 850 - км 241 + 622);

Н-08 Борисполь - Днепропетровск - Запорожье (через г. Кременчуг) (км 81 + 300 - км 169 + 117).

В Закарпатской области в связи с переливом воды через дорожное покрытие временно перекрыто движение на дороге местного значения О-071207 Ужгород - Демичи, км. 18 +000 участок дороги 150-200 метров через реку Латорица. Установлены дорожные знаки с направлением объезда и запрета движения.

В Хмельницкой области в связи с неблагоприятными погодными условиями (дождь при минусовой температуре воздуха, гололед) сложилась сложная ситуация по обеспечению проезда автотранспорта по сети дорог местного значения. С целью недопущения совершения ДТП и образования заторов в движении, принято решение о введении ограничении для движения большегрузного транспорта и автобусов по а/д местного значения.

В Киевской области с 7:00 до 10:00 7 февраля принято решение ввести ограничения на въезд в Киев тяжеловесных транспортных средств в связи с неблагоприятными погодными условиями и с целью предупреждения возникновения аварийных ситуаций.

В то же время в Житомирской области с 20:00 6 февраля восстановлено движение тяжеловесных транспортных средств на дорогах государственного значения М-06 Киев-Чоп и М-07 Киев-Ковель-Ягодин.

Напомним, вчера с 06:00 до 20:00 въезд крупногабаритного транспорта в Киев также был ограничен.