также в разделеМир
В Кремле готовы ждать извинений за Путина-убийцу до 2023 года
Путин привел воздушно-космические силы в высшую степень боеготовности 84
Трамп заявил о поддержке НАТО 214
Над озером Мичиган в США пролетел метеорит, осветив несколько штатов 106
Американский журналист назвал Путина убийцей: Кремль ждет извинений 108
Меркель стала официальным кандидатом на пост канцлера ФРГ 22
В Румынии уже неделю не утихают массовые протесты 32
Елизавета Вторая отмечает 65-летие своего правления 54
Трамп согласился встретиться с лидерами НАТО 104
Попавшийся на допинге Поветкин исключен из рейтинга WBC 159
Десятки человек погибли под лавинами в Пакистане и Афганистане 36
Суд отклонил апелляцию на решение о приостановке указа Трампа 68
Таможня США вернула прежний порядок въезда иностранцев 82
Суд приостановил действие миграционного указа Трампа 196
Лукашенко об авиабазе РФ в Беларуси: Не нужна она здесь 835
«Чисто политический выпад»: Лукашенко раскритиковал РФ за введение погранзоны 69
Лукашенко: Зачем нас брать за горло? Без российской нефти обойдемся 124
У Трампа опровергли смягчение санкций против ФСБ РФ 51

Ведущий американского телеканала Fox News, журналист Билл О'Райли заявил, что не намерен в ближайшие годы приносить извинения за свое высказывание в адрес президента России Владимира Путина.

«Я работаю над этим извинением, но оно может занять некоторое время. Возможно, вы захотите проверить, как оно, в районе... 2023 года», - пошутил журналист, сообщает Би-би-си.

Скандальное заявление журналиста Билла О'Райли прозвучало во время интервью с президентом США Дональдом Трампом.

На вопрос журналиста о его отношении к российскому президенту Трамп ответил, что уважает Путина, как и многих людей, но тут же оговорился, что «это не значит, что у меня со всеми хорошие отношения».

«Но он [Путин] убийца», - заявил О'Райли.

«Убийц много. У нас [тоже] много убийц. Вы думаете, что наша страна так уж и невинна?» - ответил Трамп и снова повторил свой предвыборный тезис о том, что «с Россией лучше дружить, чем наоборот».

В Кремле сочли высказывания О'Райли недопустимыми и оскорбительными.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

111
Теги
Ботинки зимние