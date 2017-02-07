Ведущий американского телеканала Fox News, журналист Билл О'Райли заявил, что не намерен в ближайшие годы приносить извинения за свое высказывание в адрес президента России Владимира Путина.

«Я работаю над этим извинением, но оно может занять некоторое время. Возможно, вы захотите проверить, как оно, в районе... 2023 года», - пошутил журналист, сообщает Би-би-си.

Скандальное заявление журналиста Билла О'Райли прозвучало во время интервью с президентом США Дональдом Трампом.

На вопрос журналиста о его отношении к российскому президенту Трамп ответил, что уважает Путина, как и многих людей, но тут же оговорился, что «это не значит, что у меня со всеми хорошие отношения».

«Но он [Путин] убийца», - заявил О'Райли.

«Убийц много. У нас [тоже] много убийц. Вы думаете, что наша страна так уж и невинна?» - ответил Трамп и снова повторил свой предвыборный тезис о том, что «с Россией лучше дружить, чем наоборот».

В Кремле сочли высказывания О'Райли недопустимыми и оскорбительными.