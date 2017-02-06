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В Кремле ждут извинений от телекомпании Fox news, корреспондент которой в своем интервью с президентом США Дональдом Трампом назвал президента РФ Владимира Путина убийцей.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Мы считаем подобные слова корреспондента Fox news недопустимыми, оскорбительными. И мы предпочли бы получить извинения в адрес президента России от такой уважаемой телекомпании», - сказал Песков.

Комментировать ответ Трампа на эту реплику корреспондента во время интервью Песков не стал.

Накануне сообщалось, что во время интервью Трампа Fox news ведущий шоу Билл О’Райли в одном из вопросов о сотрудничестве США и России назвал Путина «убийцей». Однако Трамп отметил на это, что «есть много убийц, у нас есть много убийц. Вы думаете, наша страна такая невинная?».
ForUm

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