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Президент Украины Петр Порошенко и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе и достижения мира политико-дипломатическим путем.

Как сообщает пресс-служба Главы государства, об этом шла речь в телефонном разговоре сторон.

«Стороны выразили глубокую обеспокоенность из-за эскалации напряженности и ухудшения гуманитарной ситуации, прежде всего в районе Авдеевки. Лидеры стран отметили насущную необходимость установления режима полного прекращения огня», - говорится в сообщении.

Президент Украины поблагодарил главу Белого дома за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также Порошенко поздравил своего коллегу с инаугурацией в должности главы США и высказался за активизацию диалога на всех уровнях с новой американской администрацией.

Собеседники обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства между странами.

Порошенко высказался за активизацию экономических и деловых связей, что будет способствовать созданию новых рабочих мест и росту благосостояния граждан обеих стран.

Во время разговора также обсуждался предстоящий визит Порошенко в Вашингтон, для подготовки которого в США поедет министр иностранных дел Украины.
ForUm

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