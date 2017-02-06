В Кремле воспримут позитивно встречу президентов Украины Петра Порошенко и США Дональда Трампа, если она поспособствует разрешению «внутриукраинского конфликта», сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не вправе как-то комментировать приоритеты внешнеполитические других стран, в том числе Соединенных Штатов Америки. Это первое. И если подобная встреча в любом случае каким-то образом поспособствует урегулированию вот этого внутриукраинского конфликта, то мы будем только рады», — ответил Песков на вопрос о том, как в Кремле отнесутся к тому, если Трамп встретится в первую очередь с Порошенко, а не с Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

Напомним, в ночь на 5 февраля Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Во время беседы лидеры обсудили возможность встречи в ближайшее время.