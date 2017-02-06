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Украина не принимала решения о введении санкций против кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен за ее высказывания в отношении Крыма.

Об этом сегодня в комментарии журналистам заявил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук.

«Решение о запрете въезда в Украину не принималось. По результатам оценки всей информации и мнений ведомств (СБУ и МИД. – Ред.) было принято коллегиальное решение на данный момент не запрещать въезд», - сказал Ткачук, сообщает УНИАН.

Напомним, кандидат в президенты Франции от «Национального фронта» Марин Ле Пен заявила, что признает оккупированный Крым российским в случае своей победы на выборах. 

Министерство иностранных дел Украины выразило возмущение высказываниями Ле Пен по Крыму и подчеркнуло, что утверждения такого рода являются ничтожными как с исторической, так и с правовой точек зрения. 
ForUm

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