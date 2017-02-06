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Председатель правящей партии Польши «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский считает, что прославление имени Степана Бандеры в Украине может помешать евроинтеграционным стремлениям страны.

Об этом он заявил в интервью изданию Do Rzeczy, сообщает TVP.INFO.

«Мы не можем годами соглашаться, чтобы в Украине был культ людей, совершивших геноцид в отношении поляков», - сказал Качиньский, передает Украинская правда.

По словам политика, украинцы «превзошли немцев в жестокости против поляков».

«Короче говоря, это дело определенного выбора Украины. Я четко сказал Президенту Порошенко, что с Бандерой они в Европу не войдут. Это дело для меня ясно, мы и так выразили огромное терпение, но всему есть предел», - подчеркнул Качиньский.

Напомним, ранее лидер правящей партии Польши «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский заявил о том, что будущее польско-украинских отношений под вопросом из-за трактовки в Украине собственной истории, в частности роли УПА.

 
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