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Украинско-польские отношения находятся сейчас под вопросом. Об этом заявил лидер польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, сообщает Польское радио

Политик добавил, что будущее этих взаимоотношений зависит от того, каким будет отношение Украины к истории.

«До сих пор неясно, Украина пойдет в направлении, которое для Польши является неприемлемым, то есть поддержка своей исторической легитимности на традиции УПА, традиции организации, которая совершала ужасные преступления против поляков, или же откажется от этого пути», - сказал Качиньский.

Напомним, 22 июля 2016 года польский  Сейм принял резолюцию по Волынской трагедии, назвав ее «геноцидом польского народа».
ForUm

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